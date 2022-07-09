Çorum FK'dan transfer şov!

Çorum FK, 7 futbolcuyla anlaşma imzaladı.

Çorum Futbol Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda daha önce Çorum FK'da da oynayan Berat Ali Genç, Ankara Demirspor'dan Yusuf Akyel, Şanlıurfaspor'dan Erkan Kaş, Kütahyaspor'dan Enes Nalbantoğlu, Bayburtspor'dan Mehmet Taşcı, Somaspor'dan Ali Akkuş ve Nevşehir Belediyespor'dan Malik Karaahmet ile anlaşma imzalandığını açıkladı.

Ayrıca Çorum FK'da sportf direktörlüğe ise geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve futbol hayatı sona eren Muhammed Fettahoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022, 16:14