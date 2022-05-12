Çorum FK'dan vazgeçtiler!

FATİH BATTAR

İEG Mimarlık sahibi İbrahim Ethem Güney, Çorum FK’yı almak için inceleme yaptıklarını ancak yaptıkları araştırma sonunda bundan vazgeçtiklerini açıkladı.

Güney kamuoyunda yapılan konuşmalar nedeni ile bir açıklama yapma gereğini duyduklarını belirterek ‘Devre arasında Fatih Özcan’ın kulübe satacaklarını açıklamasının ardından firma olarak şirket hesaplarını ve diğer durumlarını detaylı olarak inceledik. Yaptığımız inceleme sonunda firma olarak bu aşamada kulübe almaktan vazgeçtik. Çorumlu olarak Çorum’un marka değerine sahip çıkmak adına yaptığımız girişim bundan ibarettir. Yaşanan bu sürecin ardından Çorum FK’ya talip olanlara ve alacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 17:20