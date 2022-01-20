Çorum FK-Ergene maçına 22 yaşındaki genç hakem

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın yarın sahasında oynayacağı Ergene Velimeşespor maçını Isparta B Klasman Hakemi Berkan Çetin yönetecek.

Berkan Çetin yarın ilk kez Çorum FK’nın maçında görev yapacak.

22 yaşındaki çok genç hakem Berkan Çetin bugüne kadar toplam 24 maçta düdük çaldı. Bu maçlardan sadece üçünde 2. ligde görev yapan Berkan Çetin 8 maç 3. ligde 10 maç Bölgesel Amatör Lig’de üç maç ise Türkiye Kupasında görev yaptı. Merkez Hakem Kurulunun üst ligler için düşündüğü genç hakemin Çorum FK maçındaki performansı bu açıdan son derece önemli.

Maçın yardımcı hakemleri ise Antalya’dan Serhat Sağır ve Kerem İlitangil. Dördüncü hakem olarak ise Konya C Klasman Hakemi Mustafa Aydın görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Şanlı Urfa’dan Mehmet Uğur Alptekin.