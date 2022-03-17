Çorum FK galibiyete kitlendi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Muhsin, Emre ve Serkan takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalışmaya devam ederken diğer tüm futbolcular antrenmana katıldı.

Isınma hareketlerinin ardından savunma ve hücum oyuncularını iki gruba ayıran Teknik Direktör Ergün Penbe bu grupları ayrı ayrı sahalarda çalıştırarak Bodrumspor maçında dikkat etmeleri gereken konularda uyarılarda bulundu.

Bu çalışmanın ardından iki takımı birleştiren Penbe Bodrumspor maçının oyun taktiğini sahaya uygulatmaya çalıştı. Bodrumspor maçında onbirde forma vermeyi düşündüğü isimlere özel uyarılarda bulunan Penbe futbolculardan basit top kaybı yapmamaları konusundaki isteğini yeniledi.

Tempolu geçen taktik çalışmada iki takımda sahadaki mücadeleleri ile dikkat çekti. Çorum FK Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift kale maçla sürdürecek.