‘Çorum FK Gençler için büyük bir şans’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın devre arası kadrosuna kattığı genç stoper Talha Özler, Federasyon’un ligleri 14 Haziran’da başlatma kararının çok yanlış olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu yanlış karardan döneceğini düşündüğünü söyledi.

Çorum FK Sosyal Medya Hesabından yapılan canlı yayının konuğu olan Talha Özler, Bülent Kol’un taraftarlardan gelen sorularını cevaplandırdı. Genç futbolu Çorum FK’nın genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu, Fatih Özcan başkanında Çorum için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Talha Özler canlı yayında gelen sorulara şu cevapları verdi.

‘Federasyonun kararı çok yanlış’

“Futbolu çok özledim. Ancak ortada bir sağlık sorunu var. Bu salgın belasından tam olarak kurtulmadan Federasyonun böyle bir karar alması yanlış. Ben önümüzdeki günlerde tepkilerden dolayı TFF kararında değişikliğe gideceğini düşünüyorum’

‘Çorum’u tercih ettiğim için çok mutluyum’

Çorum FK’yı tercih etmem için bir çok nede var. Bunlar arasında taraftarı, Fatih Özcan başkan büyük bir etken ve bu etkenleri sabaha kadar saysam bitmez. Tesisler harika 2. ve 3. ligde böyle tesise sahip takım nerdeyse niç yok. Çorumspor’u tercih ettiğim içinde pişman değilim. Uyum sürecini de çabuk atlattım. Zaten Şaban ağabey ile Bodrum’da da beraberdik. Onunla burada oynamaktan dolayı da çok mutluyum. Takımda ilişkiler çok iyi. Herkesle iyi bir iletişim kuruyorum.

‘Futbol şansı yanımızda değildi’

Biz taraftardan daha çok galibiyeti istiyoruz. Üst üste aldığımız mağlubiyetler tamamen şansızlık. Maçları izleyenler görmüştür. Topun çizgiyi geçmemesi, direkten dönen toplar maalesef bir türlü olmadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Kısacası futbol şansı yanımızda olmadı.

‘O takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum’

Kocaelili bir futbolcu olarak geçen sezon Kocaelispor-Çorum FK play-off yarı finalinde Çorum FK büyük bir hikaye yazdı. İlk maçı Kocaeli kazanmış finale çıkmış gözü ile bakılıyordu. Rövanş öncesi Mert, Ertuğrul ve Osman abiler ile görüştüm çok iddialı idiler ve motive olduklarını görndü. Çıktılar ve maçı 3-0 kazanarak finale yükseldiler. O takımın bugün bir parçası olduğum için çok mutluyum.

‘Futbol benim çocukluk hayalim’

Futbol benim için çocukluktan tutkumdu. Futbolu çok seviniyorum. Çocukken tutkumdu şimdi hayatımı ona göre yönlendiriyorum, en sevdiğim işi yaptığım içinde çok mutluyum. Bu alanda örnek aldığım futbolcu olarak ise Serdar Aziz’i söyleyebilirim. Hamleli bir oyuncu yakından izliyorum ayrıca Galatasaray’da Marcao’da ayakları çok iyi onuda takip ediyorum.

‘Taraftarlarımızın desteği çok büyük’

Çorum FK taraftarlarının destekleri çok büyük. Takımlarını çok seviyorlar ve destek oluyorlar. Tabiki ikinci yarıda kötü sonuçlar aldık ve onları üzdük. Ben ilk defa bu kadar taraftarı olan bir takımda oynuyorum. İnşallah yeni sezonda onları daha fazla mutlu edecek galibiyetler alırız.

‘En büyük destekçim babam’

Bu kulübün üst ligleri hakettiğini söyleyebilirm. Fatih başkan üç sezonluk bir proje hazırlıyor. Bu proje doğrultusunda kırmızı siyahlı takımın hakettiği üst liglere çıkacağına inanıyorum. Futbolda bana en büyük desteği babam vermiştir. Kendiside futbolcu olduğu için hen zaman yanımda oldu ve yol gösterdi.

‘Savunmada hatanın telafisi yok’

Riskli bir bölgede oynuyoruz. Savunmada hataya yer yok. Yüzde yüz konsantre olmak zorundasınız. 90 dakika mükemmel oynuyon son dakikalarda bir hata sonucunda gol yediğin zaman o ana kadar ki bütün emeğin, mücadelen boşa gidiyor. O yüzden savunma riskli mevkidir.

‘En komikler Mert ve Volkan’

Takımda iletişimin çok iyi tam bir aile ortamı var kimsenin kimse ile sorunu yok. Fakat Mert ve Volkan’ı bu konuda ayrı bir yere koyuyorum. Çok eğlenceli iki insan. Karşısındaki insanı eğlendirmeyi ve güldürmeyi çok iyi biliyorlar.

‘Hedefim üst liglerde oynamak’

Çok iyi bir kulüpte oynuyorum fakat ayrılırsam Göztepe ve Kocaelispor forasını giymek isterim. Her futbolcu gibi Süper Lig’de oynamak hayalim var. İlk hedefim Çorum FK ile üst liglere yükselmek. Ama olur da ayrılırsam Süper Lig’de Göztepe, yanı sıra memleketimin takımı Kocaelispor formasını da giymek hedeflerimin arasında.

‘Alt yapıdaki gençler Fatih başkanın kıymetini iyi bilsinler’

Bu takıma transfer olmamdaki en büyük etkinlerden birisidir Fatih Başkan. Hırslı bir başkan. futbolcular ile iletişimi de çok iyi. Bizi hiç kırmaz, üzerimize çok titrer. Böyle bir başkan ile çalıştığım için çok mutluyum. Çorum altyapısından yetişen gençlerin bunun kıymetini iyi bilsinler. Genç futbolcular için Fatih Başkan büyük bir şans.

‘Bahni Kaya’ya çok güveniyorum’

Bahri Kaya’nın üzerimizde etkisi çok. Kendisi bize destek oluyor. Bahri Kaya ile birlikte Çorum FK forması ile daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyorul.

‘İlk tercihim Premier Lig’

Premier Lig biz Türklerin çok beğendiği ligolarak görüyorum. Millet olarak çok severiz hızlı ve mücadeleci futbolcu. İngiltere’de bu açıdan çok iyi. Hızlı ve tempolu oynanıyor orada maçlar. Benim öyle bir tercih yapma şansım olsaydı benim ilk tercihimde İngiltere Premier Lig olurdu.

‘Osman ve Şaban ağabeylerin desteği çok büyük’

Takımda her kes birbiri ile çok iyi anlışıyor fakat mevki olarak birlikte oynadığım Osman ile daha öncede birlikte oynadığım Şaban abiye biraz ayrı yere koyuyorum.Osman ağabey saha içinde bana çok destek oluyor. Beni olumlu şekilde yönlendiriyor. Şaban ağabey ise daha önce Bodrum’da beraber oynadığım tanıdığım biri. Oradayken de bana desteği çok olurdu. O yüzden saha dışında en çok anlaştığım ve yanımda olmasından mutlu olduğum özel bir insandır kendisi’ dedi.