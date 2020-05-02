Çorum FK için sezon bitti!

HALİL ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve alt lig temsilcileri ile video konferans yöntemi ile görüşme yaptı. Görüşmede gündem konusu koronavirüs salgını sebebiyle ertelene liglerin durumu oldu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de maçlar oynanmaya devam edecek. 2. ve 3. Lig’de bu sezon düşme olmayacak. Liderler direkt üst lige alınacak. Play-Off potasındaki takımlar tek maç üzerinden eleme usülü maçlar oynayacak. Alt liglerde toplamda 16 maç ile ligler tamamlanacak. Bölgesel Amatör Lig’de ise liderler 3. Lig’e yükselecek.

Alınan karar doğrultusunda grupta 36 puanla 11.sırada yer alan Çorum FK, sezonu bitirdi. Grupta lider Samsun TFF 1.Lig’e yükselirken, Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe ve İnegölspor tek maç üzerinden eleme usülü maç yapacak. Kazanan takım Samsunspor ile birlikte 1.Lig’e yükselecek.