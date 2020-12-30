Çorum FK kadına şiddete dikkat çekti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK sosyal sorumluluk alanında güzel bir uygulama yaptı.

Türkiye’de belkide ilk kez bir maç öncesinde kadına şiddeti protesto etmek ve bu soruna dikkat çekmek için Gümüşhanespor maçının başlama vuruşundan sonra eylem yaptılar.

Ülkemizde artan kadına şiddet vahşet cinayetlere duyarsız kalmayan Çorum FK dün Gümüşhanespor ile oynadığı maç öncesinde hakemin başlama düdüğünün ardından iki takım oyuncuları oldukları yerde kalarak yarım dakika süre ile kadına şiddeti protesto ettiler.

Stadın skorbordunda katletilen kadınların isimlerinden YETER ibaresi yazılarak kadına şiddete son verilmesi çağrısında bulundular. Bu eylem maçı izleyen az sayıdaki taraftar tarafından alkışlarla destek verildi.