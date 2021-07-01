Çorum FK maçlarına 5114 taraftar alınacak

HARUN AKKAYA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin % 50’si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyon yönetiminin dün Riva'da yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamada ‘2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir’ denildi.

Bu karar ile Çorum FK maçlarını kırmızı siyahlı takımdan 5114 taraftar izleyebilecek. Yeni Şehir Stadyumunun kapasitesi resmi kayıtlarda 13697 kişi.

Bu kapasitedep protokol Vip koltuk sayısı 359, basın masalı koltuk kapasitesi 63, basın masasız koltuk kapisitesi 308, vip koltuk kapasitesi 398, misafir seyirci kapasitesi 884, engelli seyinci kapasitisi 69 kişi düşüldüğünde kırmızı siyahlı taraftarlar iç saha maçlarına 5114 kişi girebilecek.