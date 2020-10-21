Çorum FK Niğde'ye gol oldu yağdı

Çorum FK ligin 6.haftasında Yeni Şehir Stadyumu'nda Niğde Anadolu FK'yı ağırlıyor.

Ligde ilk üç maçında bir puan alan kırmızı siyahlılar geçen hafta İnegölspor deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galibiyet hasretine son vermişti. Çorum FK evinde kazanma hasretine de bugün galip gelerek son vermek amacında. Konuk Niğde FK ise son iki maçı kaybederek geldiği Çorum’a puanla dönmek istiyor.

Maçı Samsun bölgesi genç hakemi Erdem Mertoğlu yönetiyor.

DAKİKA 10: Çorum FK'nın tehlikeli atağında kaleci ile baş başa kalan Cengiz Ötkün topu farklı şekilde auta vurdu

DAKİKA 15: Çorum FK yine tehlikeli geldi. Ceza sahası dışından Umut Kaya'nın sert vuruşunu kaleci kurtardı. Ardından Mikail'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

⚽DAKİKA 23: Çorum FK'nın sol kanattan gelişen atağında baskı sonucu topu kapan Sinan Kurumuş ceza sahası içinde şık hareketlerle topu meşin ağlara yuvarladı.

DAKİKA 37: Çorum FK bu sağ kanattan yüklendi. Kısa paslarla ceza sahası içinde oluşan karampolde Sinan bir kez daha golle burun buruna geldi ancak top az farkla üstten dışarı çıktı

İlk yarı Çorum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DAKİKA 46: Ani gelişen Niğde FK atağında sağ çaprazdan oyuna ikinci yarıda dahil olan Onur'un vuruşunda top direkten döndü.

⚽DAKİKA 60: Çorum FK ikinci yarıya da hızlı başladı. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ötkün topu ağlara gönderdi: 2-0

⚽DAKİKA 65: Çorum FK Cengiz Ötkün kendisinin 2, takımının 3.golü attı.

⚽DAKİKA 71: Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda gol yağmuru devam ediyor. Ceza sahası içinde Mikail'in soldan ortasında topla buluşan Sinan kendisinin 2, takımının 4.golünü attı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 15:51