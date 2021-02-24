Çorum FK Niğde'yi geçemedi ⚽

Kötü başladığı ikinci yarıda son iki maçında Afyonspor’u deplasmanda İnegölspor’u ise evinde yenerek morallenen Çorum FK bugün 5 Şubat Stad’ında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Abdulhamit ve sakat Eren forma giyemeyecek. Ev sahibi takım ise ligde kalma mücadelesinde avantaj yakalamak için puanla ayrılmak istiyor.

Karşılaşma Muş bölgesi hakemi Mehmet Şükrü Közcü'nün düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 12: Çoru FK gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'un şutunu kaleci kurtardı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 14:53