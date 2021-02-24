Çorum FK Niğde'yi geçemedi ⚽

Kötü başladığı ikinci yarıda son iki maçında Afyonspor’u deplasmanda İnegölspor’u ise evinde yenerek morallenen Çorum FK bugün 5 Şubat Stad’ında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.

Çorum FK Niğde'yi geçemedi ⚽

Kötü başladığı ikinci yarıda son iki maçında Afyonspor’u deplasmanda İnegölspor’u ise evinde yenerek morallenen Çorum FK bugün 5 Şubat Stad’ında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Abdulhamit ve sakat Eren forma giyemeyecek. Ev sahibi takım ise ligde kalma mücadelesinde avantaj yakalamak için puanla ayrılmak istiyor.

Karşılaşma Muş bölgesi hakemi Mehmet Şükrü Közcü'nün düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 12: Çoru FK gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'un şutunu kaleci kurtardı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 14:53
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YORUMLAR
erdal
erdal - 2 saat Önce

hoca maçtan önce kılıfı bulmuştu yok Altınordunun pilot takımı yok şöyle yok böyle diyerek bu takım 14 puan toplamış neyin korkusu beraberabere kalınca işemi yaradı bu iş olmadı olmayacak Ankara demire bakın adamlar 6 da 6 yaptılar en iyi oyuncularunı satmalarına ragmen acil hoca lazım kimse kusura bakmasın

Çorum fkli
Çorum fkli - 48 dakika Önce

Takım ruhu yok hoca verimsiz basacan para cezası futbol diye bir şey yok en güzel geriye pas vermeyi bellemişler iorta saha ileri uç sıfır

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