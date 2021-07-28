Çorum FK'nın fikstürü belli oldu

2. Lig fikstür çekimi yapıldı. Çorum FK sezonun ilk maçında Diyarbekirspor ile sahasında karşılaşacak.

Fikstür çekimine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Fikstür çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

Çorum FK sezona evinde Diyarbekirspor ile başlayacak ilk yarının son maçında ise Afjet Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Futbol Federasyonu’nda çekilen fikstür çekimi sonunda kırmızı siyahlı takımın fikstürü belli oldu. Buna göre Çorum FK sezonun ilk maçında teknik heyetinde iki Çorumlu isim bulunan ve bu sezon 2. lige yükselen Diyarbekirspor ile sahasında karşılaşacak.

İlk deplasman maçında ikinci haftada Ergene Velimeşespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK üçüncü haftada grubun hedefli takımlarından Sakaryaspor’u konuk edecek. Dördüncü haftada Turgutluspor deplasmanına çıkacak olan Çorum FK beşinci haftada sahasında Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Altıncı hafta maçında Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak olan kırmıı siyahlı takım yedinci haftada evinde Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.

Ligin sekizinci hafta maçında Bayburtspor deplasmanına gidecek olan Çorum FK dokuzuncu haftada sahasında Sarıyer takımını konuk edecek. Bu maçın ardından ligde üst üste iki zorlu deplasmana çıkacak olan kırmızı siyahlı takım onuncu haftada Etimesgut Belediyespor on birinci haftada ise Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

12. hafta maçında sahasında Vanspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, 13. haftada ise Somaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. On dördüncü haftada sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım on beşinci haftada ise Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak. 16. hafta maçında sahasında İnegölspor’u konuk edecek Çorum FK sonraki maçında Niğde Anadolu FK deplasmanına çıkacak.

İlk yarıda evindeki son maçta Adıyaman 1954spor ile karşılaşacak olan Çorum FK ilk devrenin son maçında ise Afjet Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 18:24