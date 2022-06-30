Çorum FK'nın rakipleri belli oldu

2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor.

İŞTE ÇORUM FK'NIN RAKİPLERİ;

"Esenler Erokspor, Arnavutköy Belediyesi, Bitexen Düzcespor, Ankaraspor, Sivas Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Bayburtspor, Batman Petrolspor, Amed Sportif, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmandyurdu, Isparta32 Spor, Nazilli Belediyespor, Afjet Afyon, Menemenspor, Somaspor, İnegölspor ve Bursaspor."

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 12:55