Çorum FK'nın rakipleri belli oldu

2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

İŞTE ÇORUM FK'NIN RAKİPLERİ;

"Adıyaman 1954 Spor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraş, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van, Sivas Belediyespor, Somaspor, Turgutluspor."

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 14:28