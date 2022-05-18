Çorum FK'nın sahibi Murat Yıldırım oldu

Yıllarca Süper Lig'de forma giydikten sonra geçtiğimiz yıl Çorum FK'ya transfer olan ve kaptanlık yapan Murat Yıldırım Çorum FK'nın başkanı oldu.

Kulübün satışı için resmi teklif sunan Yıldırım, son görüşmenin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzalayarak kulübün yeni sahibi oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Murat Yıldırım; "Geçtiğimiz günlerde Çorum Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, kulübün devri ile alakalı girişimlere başladığımız açıklanmıştı.

Yaşanan süreç sonunda Çorum Futbol Kulübünü devralmış bulunmaktayız. Devir süresince şahsıma ve ekibime her konuda yardımcı olan, kulübümüz menfaati doğrultusunda ki yaklaşımlarını esirgemeyen eski kulüp başkanımız

Sayın Fatih Özcan'a teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde Sayın Oğuzhan Yalçın, kulüp başkanı olarak genişletilmiş basın toplantısı düzenleyecektir. Şahsım; Çorum futbol kulübü futbolcusu ve kaptanı olarak geldiğim günden bu zamana kadar bana göstermiş olduğunuz destek ve teveccühden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu desteği, Çorum şehri ve Çorum Futbol Kulübüne yakışır şekilde taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022, 15:03