Çorum FK sahaya indi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK 2022-23 futbol sezonuna start verdi.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü yoğun bir hareketlilik yaşadı. Futbolcu anlaşmaları teknik direktör imzası kurban kesimi ve sezonuni ilk antrenmanına çıktılar.

Kırmızı Siyahlı takımda son imza Ankaragücü’nden Suat Kaya’dan geldi. Hafta içinde anlaşma sağlanan Brezilya’dan cumartesi günü dönen Teknik Direktör Mert Nobre öğlen saatlerinde Çorum’a geldi tesisleri gezdi ve resmi imzayı attıktan sonra akşam saat 18’de sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Tesis sahasında yapılan ilk antrenman öncesi geçen sezon yaşanan çokça sakatlığın olmaması için kurban kesildi ve dualar edildi. Bu törene ve sezonun ilk antrenmanına Başkan Oğuzhan Yalçın ile yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bir bölümü katıldılar.

Kurban kesimi ve duaların ardından sezonun ilk antrenmanı için sahaya çıkan kırmızı siyahlı takım 28 kişilik kadro ile Mert Nobre yönetiminde ilk çalışmayı yaptı. Bu çalışmada toplu olarak yapılan koşunun ardından topla koşu ile sezonun ilk çalışmasını tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugünden itibaren günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacağı antrenmarlarla sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022, 19:25