Çorum FK Sancaktepe'ye patladı⚽

Çorum FK, erteleme maçında İstanbul'da Sancaktepe'ye konuk oluyor.

Çorum FK, Sancaktepe FK deplasmanında kazanarak uzun süren deplasman galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Maç Ordu bölgesi hakemi Adem Cinek'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 12: Çorum FK Umut Kaya'nın golüyle İstanbul'da 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 16: Çorum FK golcusü Sinan ile farkı 2'ye çıkardı. Sinan Kurumuş bu maçı da boş geçmedi.

⚽DAKİKA 40: Çorum FK 3.golü Mikail ile buldu: 0-3

İlk yarı Çorum FK'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

⚽DAKİKA 68: Oyuna 52.dakikada giren Cengiz Ötkün dördüncü golü attı. 0-4

⚽DAKİKA 73: Çorum FK Sinan'ın attığı golle farkı 5'e çıkardı: 0-5

⚽DAKİKA 84: Çorum FK şov devam ediyor. Oyuna ikinci yarıda giren Cengiz kendisinin 2, takımının 6.golünü attı. 0-6

MAÇ SONA ERDİ

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 15:09