Çorum FK satışında ilk inceleme yapıldı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da belirsizlik artarak devam ederken dün öğlen saatlerinde yaşanan gelişme umut ışığı oldu.

Daha önce ismini sır gibi saklayan bir şirket tarafından görevlendirilen iki isim dün Çorum’a gelerek araştırma yaptığı öğrenildi.

Fatih Özcan’ın ayrılık açıklamasının ardından Süper Lig takımlarında da menejer ve sportif direktör olarak görey yapmış tecnübeli bir ismin İstanbul merkezli bir büyük şirket tarafından CEO olarak görevlendirildiğini ve araştırma yaptığını daha önce yayınlamıştık.

Bu kişinin dün beraberinde bir isim ile birlikte Çorum’a gelerek tesis içerisinde sahalarda ve stadyumda incelemelerde bulunduğu ayrıca kulübün satışı ile ilgili olarak görevlendirdiği Oğuzhan Yalçın ile bir araya geldiler.

Gelen isimlerin Çorum FK’nın kulüp yapısı, tesisleri, stadyum gelirleri, alt yapısının durumu, kadro yapılanması, gelir gider durumu, tesislerin durumu, alt yapının çalışma yaptığı sahalar, Gelişim Liginde mücadele eden U 19 takımının ligdeki konumu ve kadro yapısı gibi bir çok Çorumlunun bile düşünmediği ve aklına getirmediği konularda onlarca soru sorduğu ve buna göre bir rapor hazırlayacakları öğrenildi.

Şirket ve sahibinin ismi ile ilgili olarak ser verip sır vermeyen yetkilerin görüşmeler sonucunda olumlu bir intibaya sahip olarak Çorum’dan ayrıldığı öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından iki yetkilinin Şirket sahibi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacakları olumlu görüş çıkması halinde ise kulübün satışı ile ilgili olarak maddi konuda görüşmelere başlayacakları öğrenildi. Hafta sonuna kadar bu konuda bir gelişme olması bekleniyor.