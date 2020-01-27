Çorum FK taraftarları ortak acıya duyarsız kalmadılar

HALİL ÖZTÜRK

Türkiye’nin elele verdiği Elazığ ve Malatya illerindeki depremzedelere yardım kampanyasına Çorum FK taraftarlarıda duyarsız kalmadı.

Çorumspor Son Cephe taraftar grubu ve Kampüs İletişim GSM tarafından organize edilen kampanya ile toplanan bir tır dolusu malzeme Elazığ’a gönderildi.

Gelgör Nakliyat sahipleri Yılmaz, İsmail ve Burak Gelgör’in sahibi olduğu firma tarafından tahsis edilen bir tır ücretsiz olarak toplanan malzemeyi dün gece Elazığ’a götürdü.

Depremin ardından başlatılan kampanyada taraftarlar kendi aralarında yaptıkları organizeler ile yiyicek, giyecek, çocuk bezi, battaniye gibi deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu tıra yükleme dün yine el birliği ile yapıldı.

Organizeyi yapan Son Cephe taraftar grubu ve Kampüs İletişim GSM yetkilileri tamamen arkadaş grupları arasındaki iletişim ile yapılan kampanyaya katkıda bulunan herkese çok teşekkür ettiler. Türkiye’nin ortak acısı olan ve deprem nedeni ile evlerine giremeyen soğukta dışarda kalmak zorunda olan vatandaşların acılarını ve sıkıntılarını biraz olsun çözmek için herkesin gücü oranında katkı verdiği kampanyada toplanan malzemelerin bugün Elazığ’da mağdur olan vatandaşlara ulaştırılarak teslim edileceğini belirten grup liderleri bütün hayır severleri bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ettiler.