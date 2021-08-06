Çorum FK tek çalıştı

HALİL ÖZTÜRK

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını kendi tesislerinde yaptığı kampla sürdüren Çorum FK dün sabah tek çalıştı akşam ise dinlendi.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah saat 10’da tesis sahasındaki antrenmanında kaptan Umut takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken sakatlıkları devam eden Kıvanç, Tarık ve Hasan fizyoterapist gözetiminde özel programla çalıştılar.

Teknik Direktör Aykan Atik yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı ardından dar alanda pas ile devam etti. Daha sonra kanat varyosyanları, şut çalışması ve hücum sonlandırma üzerinde duran Teknik Heyet tüm bu çalışmalar sırasında futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak göstererek dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Akşamı dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı takım bugün yeniden çift antrenmana dönecek. Sabah ve akşam yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek olan Çorum FK yarın sabah yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını da tamamlayacak ve iki gün izne çıkacak.

Çorum FK 11 Ağustos Çarşamba günü Bolu’da toplanarak üçüncü etap kampına başlayacak.