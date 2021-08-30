ÇORUM FK TER ATTI: 3-0

HARUN AKKAYA

Yeni sezon hazırlıklarını yaptığı üç etaplık kamp ile geçen Çorum FK, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 3. Lig 1. Grup takımlarından Erbaaspor ile karşılaştı.

Çorum Şehir Stadı’nda ilk gece maçı olma özelliğini de taşıyan bu maç seyircisiz oynandı.

Rakibi karşısında Batuhan, Abdulhamit ve Burak Çalık'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan Çorum FK özellikle müsabakanın ilk yarısında baskılı ve ayağa pas yaparak etkili bir futbol ortaya koyarak lige hazır bir görüntü verdi.

Sakat futbolcuların çokluğu sebebiyle Erbaaspor karşısına 5 yedek oyuncu ile çıkan Çorum FK'da orta sahada Murat Yıldırım, Gürkan ve Atakan'ın uyumu dikkat çekerken, ilk yarıda defansın sağında ikinci yarıda ise orta sahanın sağında görev yapan Sabrican ileri üçlü Halil İbrahim, Batuhan Er ve Burak Çalık günün diğer iyi isimleri oldular.

Maçtan Dakikalar:

Çorum FK maçtaki ilk pozisyonda golü buldu. 2.dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Halil İbrahim'in ortasında kale sahası ön çizgisinde Batuhan Er kafa ile köşeden topu Erbaaspor ağlarına yolladı ve maçta takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından tempolu oyununu sürdüren Çorum FK; 12. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada sağ kanattan Murat Yıldırım, Atakan, Gürkan arasında yapılan paslaşmaların ardından ceza sahası yan çizgisinden Gürkan'ın yaptığı ortada yine Batuhan Er kafayı vurdu top direğin yanından az farkla auta gitti.

31.dakikada Çorum FK ikinci golü buldu. Bu dakikada sol kanattan Burak Çalık'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içerisinde topla buluşan Abdülhamit kayarak topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarının son 15 dakikalık diliminde daha fazla topa sahip olan Çorum FK rakibine hiç pozisyon vermezken yaptığı paslaşmalar ve kaybedilen topları kısa zamanda alması ile beğeni kazandı ve ilk yarı 2-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya kaleci Hasan Hüseyin'in yerine Erdi'nin girmesiyle tek değişiklik yaparak giren Çorum Fk; 48.dakikada rakibine çok net pozisyon verdi. Bu dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Alperen'in sol ayağıyla vurduğu şut üst direkten geri geldi ve misafir ekip bu fırsattan yararlanamadı.

61.dakikada Çorum FK maçtaki üçüncü golü tecrübeli oyuncusu Burak Çalık'la buldu. Kerem Pala verkaçlarla ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına çıkarttığı topa Sabrican vurdu kaleci kurtardı, sol kanada açılan topta Burak Çalık herkesin orta yapmasını beklediği anda çapraz pozisyonda kaleye şutunu yolladı kalecinin bakışları arasında top üçüncü kez Erbaaspor ağlarıyla buluştu.

68.dakikada Erbaaspor çok net poziyonda kaleci Erdi'yi geçemedi. Murat Kara'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Alperen'in vuruşunu açıyı iyi kapatan Erdi kornere çeldi ve rakibine gol izni vermedi.

Kalan dakikalarda orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımda net pozisyon üretmekte zorlandı ve müsabaka Çorum FK'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.