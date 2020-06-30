Çorum FK testten geçti

HARUN AKKAYA

Çorum FK ligin kalan altı haftasının hazırlıklarını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlılar sabah tesis kondisyon merkezinde çabuk kuvvet akşam ise sahada topla teknik ve taktik çalışması yaptılar.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Sabah saat 10’da ilk grup 11’de ise ikinci grup tesis kondis merkezinde bulunan aletlerde çabuk kuvvet ve önündeki boş alanda ise koordinasyon hareketleri yaptılar. Teknik Heyetin programı dahilinde yüksek tempoda geçen bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam saat 17’30’da ise günün ikinci çalışması için tesis sahasına çıktılar.

Tüm takımın ortak çıktığı bu çalışma ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından topla teknik çalışma ardından ise yarı sahada taktik antrenman yaptıran Teknik Heyet bir yandan fiziksel diğer yandan ise taktiksel olarak takımı iyi noktaya getirmeye çalışıyor.

Kırmızı Siyahlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.