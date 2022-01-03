Çorum FK topbaşı yaptı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına dün alt yapı teknik heyetinin gözetiminde başladı.

İlk yarının sona ermesinin ardından üç gün izin verilen futbolcular yaşanan ayrılıklar ve belirsizlik üzerine yedi güne çıkartılmıştı.

Dün saat 15’de tesislerde toplanan Çorum FK’da antrenman öncesi Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın futbolcularla bir toplantı yaptı.

Toplantıda yaşanan süreçle ilgili olarak bilgi veren Oğuzhan Yalçın bugün itibari ile sezon başı hedefinde bir takım olduklarını cuma gününe kadar belirsizliğin ortadan kalkacağını o gün çıkacak sonuca görede ikinci yarı yol haritalarının belirleneceğini söyledi. Yalçın futbolculardan bu süreçte profesyonel olarak antrenmanları tam olarak yapmalarını ve sonrasında ise yaşanacak gelişmelere göre karar verileceğini belirtti.

Çorum FK’lı futbolcularında cuma gününe kadar yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceklerini belirttiler ve ardından tesis sahasında ikinci yarının ilk antrenmanına çıktılar.

Alt yapıda U 19 Teknik Direktörü Ömer ve antrenör Barış Kılıç ile kaleci antrenörü Sebahattin Çoban gözetiminde yapılan çalışma ısınma koşularının ardından beşe iki oyun ve son bölümde ise beşerli gruplar halinde minyatür kale maç ile sona erdi. Çalışmaya hafif sakatlıkları bulunan Burak Çalık ve Mehmet Akyüz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla ligin ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 16:26