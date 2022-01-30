Çorum FK-Turgutluspor canlı izle ⚽

Çorum FK ligin 22.haftasında evinde Turgutluspor'u ağırlıyor.

Ligde üst üste 3 maçını da kaybederek zor günler geçiren Çorum FK'da hedef mutlak galibiyet.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları bulunan Erdi ve Berkay forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Recep Türköz ilk 11'de forma giyiyor.

Karşılaşma İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail'in düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⚽DAKİKA 36: Halil İbrahim'in harika pasında Mehmet Akyüz kaleci ile baş başa kaldı. Akyüz kaleciyi avlayarak topu ağlara gönderdi.1-0

⚽DAKİKA 38: Golün hemen ardından Halil İbrahim kaleciye baskıya yaptı. Kaleci hata yapınca Sönmez topu boş ağlara gönderdi. 2-0

⚽DAKİKA 43: Serkan Yavuz'un ortasında Mehmet Akyüz kafa ile topu ağlara gönderdi. 3-0

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 13:44