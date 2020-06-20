Çorum FK üç ay sonra toplandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yaklaşık üç ayı aşkın geçen sürenin ardından tesislerde toplandı. Kırmızı Siyahlı takım bugünden itibaren günde çift antrenmanla ligin kalan altı hafta maçlarının hazırlıklarına başlayacak.

Mart ayında Afjef Afyonspor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından koronavirüs salgını nedeni ile Federasyon’un liglere ara verilmesi ile dağılan kırmızı siyahlı takım dün akşam saatlerinde tesislerde yeniden toplandı.

Çorum FK Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu yönetiminde bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla üç aylık aranın ardından çalışmalara başlayacak. Kırmızı Siyahlı takım hafta sonu yapacağı çalışmalarda sosyal mesafeyi ön planda tutarak kontrollü bir çalışma dönemi geçirecek.

Tesislerde karantinaya girecek olan Çorum FK’da Teknik Heyet, futbolcular ve diğer tüm çalışanlar iki gün sürecek kontrollü antrenmanın ardından pazartesi günü teste tabi tutulacaklar. Yapılacak bu testin ardından kırmızı siyahlı takımın çalışmalarını yapacağı tesislere giriş çıkışlara sınırlama getirilecek ve dışardan girenlere izin verilmeyecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün başlayacak çalışmalarını liglerin başlama tarihi olan 18-19 Temmuz tarihinde evinde oynayacağı Şanlı Urfaspor maçına kadar sürdürecek. Öte yandan tüm kulüplerin olduğu gibi kırmızı siyahlı takımında gözü kulağı Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanıp oynanmaması ile ilgili vereceği kararda.

Çorum FK’da Mikail dışında izinli bulunmuyor. Fransa’da bulunan Mikail’in liglerin oynanmasının kesinleşmesi halinde Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Kırmızı siyahlı takımda çalışma programı teknik heyetin bugün yapacağı toplantı sonunda netlik kazanacak.