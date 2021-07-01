Çorum FK Ulusal Lisans aldı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kulüp Lisans Kurulu 20 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş. Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Turkcell Kadın Futbol Liginden Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı kulüplerine UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; TFF 1 . Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu FK kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için bugün toplandı.

Buna göre; Süper Lig’den Adana Demirspor A.Ş. ve Aytemiz Alanyaspor; TFF 1. Lig’den Adanaspor A.Ş., Misli.com 2. Lig'den Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Pazarspor, Sivas Belediye Spor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerinin verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans verdi.

Böylelikle, 2021-2022 sezonu için Lisans alan kulüp sayısı 20’den 34'e yükselmiş oldu.