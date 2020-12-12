Çorum FK, Uşak'ta 3 puan peşinde

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 15. hafta maçında yarın Uşakspor deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. İki kırmızı siyahlı takımın mücadelesi yarın saat 13’de Uşak 1 Eylül Stadyumunda başlayacak.

Ligde kötü gidişe hafta içinde evinde Şanlı Urfaspor’u 5-1 yenerek sezonun en farklı galibiyetini alan ve moral bulan Çorum FK bu moralle Uşakspor maçına çıkacak. Bu maç için yaptığı bir antrenmanla Çorum’daki çalışmalarını tamamlayan kırmızı siyahlı takım dün Uşak’a gitti.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Kıvanç ve Tarık ile sarı kart cezalısı Onur yarınki maçta forma giyemeyecekler. Bir ayı aşkın süredir karantina süreçleri devam eden Eren Tokat ve Taha ise Uşakspor maçı kadrosunda yer aldılar. Kırmızı Siyahlı takım yarınki maçtan alacağı puan veya puanlarla sıralamadaki çıkışını devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi Uşakspor ise beklentilerin üzerinde bir performans göstererek ikinci sıraya kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu grubun namağlup lideri Manisa FK deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 beraberlik ve bir puanla dönen Uşakspor sıralamadaki yerini korumak için Çorum FK önünde kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Uşakspor ile Çorum FK arasındaki zorlu maçı İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hakan Yoldaş ve Çağrı Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 18:55