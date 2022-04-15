Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Çorum FK'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Çorum FK, 10 Nisan 2022 tarihinde oynadığı 1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı PFDK’ya sevk edilmişti.

PFDK, kararını açıkladı. Kurul Çorum FK’ya 1 maç seyircisiz oynama ve 3 bin TL para cezası verdi.

Çorum FK, önümüzdeki Pazar günü evinde kritik Niğde maçını seyircisiz oynayacak.