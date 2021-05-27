Çorum FK'ya yeni golcü

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Çorum FK, Sinan Kurumuş'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılmasının ardından kadrosuna Mehmet Gürkan Öztürk'ü kattı.
Geçtiğimiz yıl Uşakspor'da görev yapan forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Kariyerinde 376 maça çıkan Öztürk, 96 gole imza attı.
Öztürk sırasıyla Gümüşhane, İstanbulspor, Darıca Gençlerbirliği, Aydınspor, Ç. Rizespor, Yeni Malatya, Kartal, Körfez Spor, Niğde Anadolu FK, Bandırma, Z. Kömürspor, Uşakspor formaları giydi.Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 18:49