Çorum FK yarın başlıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Kırmızı Siyahlı takım öğlen saatlerinde Çorum’da toplanacak ve akşam ise sezonun ilk antrenmanına çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takımda teknik heyet dün akşam saatlerinde Çorum’da tesislerde bir araya geldi ve ilk etap çalışmalarının programını ve kadro yapılanmasını değerlendirdi.

Çorum FK’da futbolcular ise bugün tesislerde toplanmaya başlayacak ve saat 14’de toplu olarak yenilecek öğlen yemeğinin ardından sezonun ilk antrenmanına saat 18’de çıkacak. Tesis sahasındaki antrenmana kırmızı siyahlı takım alt yapısından çağrılan isimler ve sözleşme imzalanan futbolcular katılacaklar.

Çorum FK yarın başlayacak yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 19 Temmuz’da tamamlayacak.

Üç günlük bayram izninin ardından kırmızı siyahlı takım ikinci etap çalışmalarını yine tesislerinde 23 Temmuz ile 7 Ağustos arasında yapacak. Bu etabın ardından yine üç günlük bir izin verilecek olan futbolcular 10 Ağustos’ta üçüncü etap kampı için Bolu’da toplanacak ve 21 Ağustos’a kadar yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek.

Bolu kampının ardından üç günlük son izni kullanacak olan Çorum FK takımı lig öncesi son etap çalışmaları için 25 Ağustos’ta dördüncü etapta toplanacak ve 4 Eylül’de başlayacak lige kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Çorum FK Teknik Direktörü Aykan Atik ise, takımın yarın saat 14.00’te tesislerde toplanacağını, 18.00’de ise ilk antrenmanı gerçekleştireceklerini söyledi.

Sıkı bir antrenman programı uygulayacaklarını ifade eden Aykan Atik, günde çift antrenman yapacaklarını kaydetti. Kurban Bayramına kadar 12 antrenman yapacaklarını kaydeden Atik, Arife gününe tek idmanla geçireceklerini ve idmanla birlikte ilk etabı tamamlayacaklarını söyledi.