Çorum FK:0-Ankaraspor:0⚽

Çorum FK ligin 14.haftasında evinde Ankaraspor'u ağırlıyor.

Ligde son 2 maçında berabere kalan Çorum FK, bu maçı kazanarak yeniden bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Çorum FK'da sakatlıkları bulunan Abdulhamit, Batuhan, Berkay Can, Kıvanç, Mehmet Gürkan, Muhammet, Muhsin ve Seçgin ile cezalı Umut Kaya bu maçta forma giyemeyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 5: Murat'ın harika pasında Burak Çalık kaleci ile baş başa kaldı ancak topu kalecinin üzerine vurdu.

DAKİKA 9: Rakip Ankaraspor korner atışında gole çok yaklaştı. Sedat'ın ortasında altı pas içinde kafa vuruşuna çıkan Kadir'in şutu az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 75:Çorum FK çok net gol pozisyonundan yararlanamadı. Korner atışında kaleci boşa çıktı, top Burak Çalık'ın önünde kaldı. burak gelişine vurdu kaleciden döndü.

DAKİKA 80: Çorum FK yine gol pozisyonundan yararlanamadı. Murat'ın pasında Halil İbrahim çalımlarla kaleci ile baş başa kaldı ama vurulu zayıf kaldı.

Çorum FK evinde Ankaraspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 27'ye yükseltti. Üst üste üçüncü maçından da berabere ayrılan Çorum FK, haftaya Trabzon deplasmanında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 15:03