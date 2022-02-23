Çorum FK:0-Bayburtspor:1 ⚽

Çorum FK, ligin 26. haftasında evinde Bayburtspor'u ağırlıyor.
Geçtiğimiz Pazar günü Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilerek yara alan Çorum FK, play off potasindan uzaklaşmak için bu maçtan puan yada puanlar almak zorunda.
MAÇTAN DAKİKALAR...
DAKİKA 45: Tayyip Kanarya'nın attığı gol ile Bayburtspor 1-0 öne geçti.
Karşılaşma 1-0 Bayburtspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Çorum FK, bu sonuçla 43 puanla 9.sırada yer aldı. Kırmızı siyahlılar Pazar günü İstanbul'da Sarıyer'e konuk olacak.Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 15:43
senin seyircin hiç bir maçını rahat seyredemeyecekmi senin kadro kalitene yakın hiç bir rakibini evinde bile yenemiyorsun nasıl takımsın bir sefer seyircin rahat bir maç seyrederek bir rakibini yendigini göremiyor yazık bu seyirciye.