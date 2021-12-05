Çorum FK:0-İnegölsppor:1⚽

Çorum FK ligin 16. hafta maçında seyircisi maçta İnegölspor’u konuk ediyor.

Ligde son dört maçından bir puanla ayrılan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine.

Bu maçta sarı kart cezalısı Hasan ile kırmızı kart cezalısı İsmet dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşma Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu'nun düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 11: Rakip İnegölspor kaptanı Bahadır ile tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bahadır çalımlarla içeri girdi, Bahadır vuruşunu son anda Salih Zafer önledi.

DAKİKA 17: Çorum FK yüzde 100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan Halil İbrahim'in yerden ortasında Burak Çalık'ın şutunu kaleci kurtardı.

DAKİKA 55: Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 59: Rakip İnegölspor tehlikeli geldi. Bahadır'ın sert şutunun kaleci Hasan kurtardı.

DAKİKA 67: Sefa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.

⚽DAKİKA 68: İnegölspor Bahadır'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 15:17