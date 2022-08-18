Çorum FK:0-Kocaelispor:2⚽

Çorum FK yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kocaelispor’a her iki yarıda yediği goller ile 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın kamp yaptığı Bolu’da Otel sahasındaki maça etkili başlayan Kocaelispor ilk dakikalarda baskılı bir futbol ortaya koyduve bu dakikalarda savunmanın bireysel hatası sonucunda gelen golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra Çorum FK beraberlik için oyunda üstünlüğü ele geçirdi ancak gol yollarında etkimi olamadı ve ilk devre Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımda oyuncu değişiklikleri yaptı. Çorum FK beraberlik için baskı kurdu ancak Kocaelispor ani ataklarla etkili oldu ve pozisyonlar buldu. Son dakikalarda ani ataktan bulduğu golle Kocaelispor maçtan 2-0 galip ayrıldı. Çorum FK’da ise yine hücumda fazla etkili bir futbol ortaya koyamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

⚽10. dakikada savunmadan çıkarken kaptırılan topla araya giren Samed Ali topla Çorum FK ceza sahasına girdi kaleci Erdi ile karşı karşıya pozisyonda yerden köşeye bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada Çorum FK beraberlik golüne çok yaklaştı.Sağ kanattan kazanılan faul atışında Yusuf’un orta şut karışımı kaleye gönderdiği topa kaleci Gökhan yerden seken topa son anda parmak ucu ile dokundu ve ardından direğe çarpan top oyun alanına döndü saunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada bu kez Kocaelispor direğe takıldı. Bu dakikada yeşil siyahlı kulübün kazandığı korner atışını paslaşarak ktullandı sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Yılmaz’ın sert vuruşunda top Çorum FK kalesinin üst direğinden geri geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında iki takımında çabası sonucu değiştirmerdi ve ilk yarıyı Kocaelispor 1-0 önde tamamladı.

60. dakikada ani gelişen Kocaelispor atağında İlyas’ın pasında Tayfun ceza yayı üzerinden sert vurdu top üst direği sıyırarak auta gitti.

77. dakikada Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Yiğit Cangur sağ kanattan savunmayı geçti yerden ortaya çıkardığı topa Cem Ekinci yakın mesafeden vurdu araya giren savunma topu kornere gönderdi.

⚽81. dakikada savunma arkasına atılan topta Çorum FK savunması ofsayt diye durdu hakem devam dedi. Cem Ekinci topla Çorum FK ceza sahasına girdiği anda kaleci Bayram’ın üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 0-2

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 18:33