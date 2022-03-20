Çorum FK:1-Bodrumspor:1⚽

Çorum FK ligin 30.haftasında evinde Bodrumspor'u konuk ediyor.

Çorum FK, play-off umutlarını devam ettirmek ve kalan haftalara iddiasını sürdürmek için son derece kritik maça çıkıyor. Bu maçta uzun süredir takımdan ayrı olan Emre Öztürk, Muhsin ve Serkan yine forma giyemeyecek.

Teknik Direktörlüğünü önceki sezon Çorum FK’da görev yapan İsmet Taşdemir’in yaptığı yeşil beyazlı takımda eksik futbolcu bulunmuyor.

Çorum FK - Bodrumspor maçı Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR..

⚽Dakika 67: Çorum FK Halil İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti.

⚽Dakika 90+6:Çorum FK son saniye golüyle yıkıldı. 1-1

MAÇ 1-1- SONA ERDİ.

Çorum FK ligin 30.haftasında evinde Bodrumspor ile 1-1 ile berabere kaldı. 67.dakikada Burak Çalık'ın ceza sahası içinde pasında topu bomboş kaleye gönderen Halil İbrahim Çorum FK'yı 1-0 öne geçirdi. Mehmet Akyüz ile son dakikalarda çok net gol pozisyonununda yararlanmazken, son saniyede gelen gol ile yıkıldı. Çorum FK bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, haftaya Vanspor deplasmanına gidecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 17:24