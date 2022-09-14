Çorum FK:1-Bursaspor:1 ⚽

Çorum FK ligin dördüncü hafta maçında Şehir Stadyumunda Süper Ligin beşinci şampiyonu ünvanını kazanmış Bursaspor ile karşılaşıyor.

Ligde üç haftada topladığı yedi puanla zirveye ortak olan kırmızı siyahlılar bugün evinde kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Hakem Alpaslan Şen’in düdüğüyle karşılaşma başladı.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

25. dakikada Mehmet Akyüz'un golüyle Çorum FK 1-0 öne geçti.

30. dakikada Bursaspor durumu 1-1 yaptı.

ilk yarı 1-1 berabere bitti.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 19:47