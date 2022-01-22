Çorum FK:1-Ergene Velimeşe:2 ⚽

Çorum FK ligin 21.haftasında evinde Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır deplasmanında 2-0 mağlup olarak play off potasından uzaklaşan Çorum FK, kaosa son vermek için Velimeşespor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Çorum FK'da Serkan sarı kart cezalısı olduğun için bu maçta forma giyemezken, takımdan ayrılmak isteyen Umut Kaya, Mehmet Gürkan ve Hasan Küçcük kadroda bulunmuyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 10: Rakip Ergene tehlikeli geldi. Oğuzhan'ın ortasında Savaş kaleci ile baş başa kaldı ama kaleci Hasan mutlak gol pozisyonunu parmaklarının ucuyla çıkardı.

DAKİKA 11: Bu kez Çorum FK tehlikeli geldi. Muhsin'in harika pasında Batuhan kaleci ile baş başa kaldı kaleci kurtardı.

⚽DAKİKA 18: Rakip Ergene kaptan İbrahim Fatih'in golüyle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 20: Çorum FK, Burak Çalık'ın muhteşem golüyle eşitliği sağladı. 1-1

⚽DAKİKA 45: Ergene ilk yarının son dakikasında kornerden golü buldu: 1-2

İLK YARI 2-1 Ergene Velimeşespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ 2-1 SONA ERDİ.

Çorum FK'da kaos devam ediyor. Fatih Özcan ve Mustafa Şeker'in istifasının ardından kaosa sürüklenen Çorum FK, ligin ikinci yarısında çıktığı ikinci maçını da kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 14:56