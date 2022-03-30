Çorum FK:1-Somaspor:0 ⚽

Çorum FK ligin 32.haftasında evinde Somaspor'u ağırlıyor.

2 haftadır üst üste play off rakipleriyle berabere kalan Çorum FK, bu haftada yine play off rakiplerinden Somaspor ile karşılaşıyor.

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Çorum FK'da bu maçta Abdülhamit, Emre, Serkan, Berkay, Aykut ve İsmet forma giyemiyor.

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Muhsin'in ise maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Çorum FK, bu maçı kazanarak ligin bitimine 6 hafta kala play off potasından uzaklaşmak istemiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR... Dakika 46: Somaspor penaltı atışından yararlanmadı. Dakika 50: Somaspor'da Onur Ulaş kırmızı kart gördü. Dakika 63: Çorum FK Volkan Okumak'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 15:27