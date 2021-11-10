Çorum FK:1-Vanspor:1⚽

Çorum FK 12. hafta maçında evinde Silahtaroğlu Vanspor’u konuk ediyor.

Çorum FK'da sakatlıkları devam eden Seçkin, Batuhan, Muhsin, Salih Zafer ve Mehmet Gürkan bu maçta forma giyemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin, Berkay, Hasan Küccük, Kerem, Umut Kaya, Murat Yıldırım, Serkan Yavuz, Abdülhamit, Burak Çalık, İsmet, Halil İbrahim.

VANSPOR:Aydın, Berat, Emrah, Fatih, Selim, İlyas, Oktay, Sedat, Barış, Yakup, Kubilay Akyüz.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 1: Çorum FK, maçın başında gole çok yaklaştı. Serkan Yavuz'un sağ kanattan pasında Halil ibrahim kaleci ile baş başa kaldı. Halil İbrahim'in aşıttırma denemesi yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 24: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Halil İbrahim'in tehlikeli ortasında ceza sahası içinde top boşta kaldı. Gelişine Kerem'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 48: İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Çorum FK, gole yine çok yaklaştı. Sağ kanattan Serkan'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Halil ibrahim topa dokunmakta gecikince top kalecide kaldı.

DAKİKA 68: Tek kale top oynayan Çorum FK %100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Halil İbrahim kaleci ile baş başa kaldı ancak topu kalecinin üstüne vurdu.

DAKİKA 78: Sol kanattan Burak Çalık ceza sahası içine sarktı. Burak yerden ortasında Mikail'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa bu sefer de Halil İbrahim vurdu rakibe çarptı.

⚽DAKİKA 80: Rakip Vanspor ilk tehlikeli atağında golü buldu. 0-1

⚽DAKİKA 90+2: Çorum FK, Murat Yıldırım'ın golüyle beraberliği yakaladı. 1-1

Çorum FK evinde Vanspor ile 1-1 berabera kaldı. Baştan sona üstün oynadığı maçta şok bir golle geriye düşen Çorum FK, maçın son dakikalarında Murat Yıldırım'ın golüyle beraberliği sağladı. Çorum FK bu sonuçla puanını 25'e yükseltti.

Kırmızı-siyahlılar haftaya deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 15:03