Çorum FK:2-Amasyaspor:0 ⚽

Çorum FK, ilk hazırlık maçında Amasyaspor'u 2-0 yendi. Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller yeni transferler Enes Nalbantoğlu ve Yusuf Akyel'den geldi.

Mert Nobre yönetimindeki Çorum FK, ilk hazırlık maçında iyi görüntü verdi. Maça kalede Erdi, defansta Emre, Serkan, Salih, Erkan Kaş, orta sahada Atakan, Murat Yıldırım, Ali, Suat, Enes, forvette Mehmet Akyüz ilk 11'i ile maça çıktı.

Karşılaşmanın 10.dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes Nalbantoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı Enes'in golüyle 1-0 sona ererken, ikinci takım kaleci Erdi ve Salih Zafer dışında değişti.

İki takımda ikinci yarı fazla etkili olamasa da Çorum FK, Yusuf Akyel'in frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşma bu skor ile sona erdi.

Maçta Enes Nalbantoğlu ve Atakan Akkaynak'ın performansı dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022, 21:08