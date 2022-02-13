Çorum FK:2-Kahramanmaraşspor:1 ⚽

Çorum FK ligin 24.haftasında evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor.
Ligde üst üste 2 maçını da kazanarak moral bulan Çorum FK, Maraşspor'u da yenerek play off potasına girmek istiyor.
Çorum FK'da yeni transferlerden Aykut Akgün kadroda yer almazken, Volkan Okumak, Recep Türköz ve Mahsun Çapkan ilk 11'de yer alıyor.
Çorum FK'da bu maçta Muhsin Yıldırım dışında eksik bulunmuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR...
⚽ DAKİKA 12: Çorum FK'da Recep'in pasında Mehmet Akyüz kaleci ile baş başa kaldı. Akyüz düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Burak Çalık topu ağlara gönderdi. 1-0
⚽ DAKİKA 22: Maraşspor penaltı kazandı. Penaltıda Can'ın vuruşu kaleci Hasan'dan döndü, dönen topa vuran Halil İbrahim topu ağlara gönderdi. 1-1
⚽ DAKİKA 35: Çorum FK'da Halil İbrahim ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Halil İbrahim topu ağlara gönderdi. 2-1
Çorum FK evinde Kahramanmaraşspor'u 2-1 yenerek play off potasına girdi. Ligde üst üste 3 maçını da kazanarak puanını 43'e yükselten Çorum FK, 5.sıraya yükseldi. Çorum FK, haftaya Sivas deplasmanında Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022, 16:22
İnanırsak 1. Olarak PTT ligine çıkarız. Yeterki kenetlenelelim.