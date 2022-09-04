Çorum FK:2-Somaspor:0 ⚽

Çorum FK ligin ikinci haftasında evinde Somaspor'u ağırlıyor.

Sezonun ilk maçında Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 1 puan alan Çorum FK, evindeki ilk maçında Somaspor'u yenerek sezonun ilk 3 puanını almak istiyor.

Moralların yerinde olduğu Çorum FK'da yeni transfer Ferhat Yazgan'ın da bu maçta oynaması bekleniyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽Dakika 32: Çorum FK, Sinan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽Dakika 46: Çorum FK, Sinan'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

MAÇ SONA ERDİ.

Çorum FK, ligin ikici haftasında evinde Somaspor'u Sinan Kurumuş'un attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022, 22:52