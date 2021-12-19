Çorum FK:3-Adıyamanspor:0 ⚽

Çorum FK ligin 18.haftasında evinde Adıyamanspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta 4 maç aradan sonra deplasmanda Niğdespor'u 2-0 ynerek moral bulan Çorum FK, bu hafta da Adıyamanspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Çorum FK'da bu maçta eksik bulunmuyor.

Karşılaşma Ömer Tolga Güldibi'nin düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽DAKİKA 27:Çorum FK, Seçkin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 65: Çorum FK,Umut'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

⚽DAKİKA 77: Çorum FK'nın Mehmet Gürkan'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı. 3-0

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 14:48