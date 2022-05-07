Çorum FK:3-Afyonspor:2 ⚽

Çorum FK ligin son hafta maçında evinde Afjet Afyonspor'u ağırlıyor.

Son iki maç öncesinde play-off için fikstür avantajına sahip olan Çorum FK önce Niğde’ye evinde mağlup olup ardından geçen hafta Adıyaman deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak kaybettiği beş puanla avantajı rakiplerine kaptırdı.

Çorum FK bugün Afyonspor maçını kazanarak Bayburtspor ve Vanspor’un evinde puan kaybetmesini bekleyecek.

Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Atakan ile sakatlığı bulunan Emre, Batuhan forma giyemeyecek.

Karşılaşma Konya bölgesi hakemi Burak Akdağ'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR..

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Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022, 16:43