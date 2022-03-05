Çorum FK:3-Etimesgut:1 ⚽

Çorum FK ligin 28. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile karşılaşıyor.

Ligde üst üste iki maçını kaybederek play-off potası dışında kalan Çorum FK 13 futbolcusunun olmadığı maçta hafta sonunda Sarıyer deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönerek haftayı bir puanla kapattı.

Bu maça alınan bir puanın morali ve hafta içinde sakatlar ve cezalılarında dönmesi ile Etimesgut Belediyespor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Emre, Muhsin, Hasan Hüseyin ve Serkan ile kırmızı kart cezalısı Hakkı Can forma giyemeyecekler..

MAÇTAN DAKİKALAR...

17. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in attığı gol ile Çorum FK 1-0 öne geçti.

26. dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Gökhan Lale sarı kart gördü.

29. dakikada Etimesgut Belediyespor'dan ikinci sarı kartı gören oyuncu Medeni Bingöl oluyor.

İlk yarı 1-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Mehmet Akyüz'ün penaltıdan attığı gol ile Çorum FK 2-0 öne geçti.

82. dakikada Muhammet Beşir'in attığı gol ile Etimesgut Belediyespor durumu 2-1 yaptı.

90+4'te Volkan Keskin'in attığı gol ile Çorum FK durumu 3-1 yaptı.

MAÇ 3-1 SONA ERDİ

Çorum FK, evinde Etimesgut Belediyespor'u yenerek moral buldu. Geçtiğimiz hafta Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, bu hafta Etimesgut'u Halil İbrahim, Mehmet Akyüz ve Volkan Keskin'in golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Play off iddiasını sürdüren Çorum FK, bu sonuçla puanını 47'ye yükseltirken, 8.sırada yer aldı. Çorum FK, Çarşamba günü erteleme maçında lider Sakaryaspor'a konuk olacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 17:25