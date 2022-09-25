Çorum FK:4-Batman Petrol:1⚽

Çorum FK, ligin 6.haftasında evinde Batman Petrolspor'u ağırlıyor.
Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Çorum FK, evinde 3 puan alarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Çorum FK'da cezalı Bayram ile sakat Burak Çalık, Atakan Cangöz ve Berkay Can forma giyemiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR. Dakika 53: Rakip Batmanspor penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika 65:Çorum FK, Suat Kaya'nın attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. Dakika 70:Çorum FK Mehmet Akyüz'le penaltıdan yararlanamadı. Dakika 73: Çorum FK Sinan'ın muhteşem golüyle 2-1 öne geçti. Dakika 80: Çorum FK Mehmet Akyüz'ün attığı golle farkı 2'ye çıkardı.Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022, 21:00