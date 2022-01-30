Çorum FK:5-Turgutluspor:1 ⚽

Çorum FK ligin 22.haftasında evinde Turgutluspor'u ağırlıyor.

Ligde üst üste 3 maçını da kaybederek zor günler geçiren Çorum FK'da hedef mutlak galibiyet.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları bulunan Erdi ve Berkay forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Recep Türköz ilk 11'de forma giyiyor.

Karşılaşma İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail'in düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⚽DAKİKA 36: Halil İbrahim'in harika pasında Mehmet Akyüz kaleci ile baş başa kaldı. Akyüz kaleciyi avlayarak topu ağlara gönderdi.1-0

⚽DAKİKA 38: Golün hemen ardından Halil İbrahim kaleciye baskıya yaptı. Kaleci hata yapınca Sönmez topu boş ağlara gönderdi. 2-0

⚽DAKİKA 43: Serkan Yavuz'un ortasında Mehmet Akyüz kafa ile topu ağlara gönderdi. 3-0

İLK YARI 3-0 SONA ERDİ.

⚽ DAKİKA 48: Muhsin Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 4-0

⚽ DAKİKA 51: Burak'ın harika pasında Halil İbrahim kaleci ile baş başa kaldı. Sönmez kalecinin yanında topu ağlara gömnderdi. 5-0

40 GÜN SONRA GELEN GALİBİYET

Çorum FK sahasında Turgutluspor'u 5-1 yenerek moral buldu. En son evinde 18.haftada evinde Adıyamanspor'u 3-0 yenen Çorum FK, yaklaşık 40 gün sonra galibiyet hasretine son verdi. Fatih Özcan'ın istifası, son üç maçını kaybetmesi, takımdan ayrılanların olmasına rağmen Çorum FK, iyi bir oyun sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Çorum FK'da sahanın en iyisi Samsunspor'dan transfer edilen Mehmet Akyüz oldu. Tecrübeli futbolcu 2 gol atarak yıldızlaştı.

Çorum FK, bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, haftaya Serik Belediyespor'a konuk olacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 16:56