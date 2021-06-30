Çorum FK’da ayrılık

HALİL ÖZTÜRK

2 sezondur Çorum FK forması giyen Mete Yıldız ile yollar ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Çorum FK’da istenileni bir türlü veremeyen defans oyuncusu Mete Yıldız ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcularımızdan Mete Yıldız ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.” Denildi

METE YILDIZ KİMDİR?

1998 Almanya doğumlu Mete Yıldız, 2017 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2018 yılında Uşakspor’da profesyonel olan ve 2 sezon Uşakspor forması giyen Yıldız, Ocak 2020’de Uşakspor’dan Çorum FK’ya transfer oldu.