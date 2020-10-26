Çorum FK’da Kıvanç şoku

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Kıvanç Kaya şoku. Genç golcü önceki gün yapılan antrenmanda dizinden sakatlandı. Kıvanç’ın hafta içinde yapılacak testler sonucunda çapraz bağlarında yırtık olması halinde iki ay, kopma olması halinde ise altı ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü çeken genç futbolcu bu sezonda performansı ile dikkat çekiyordu. Cumartesi günü tesis sahasında yapılan antrenman sırasında zemine ters bastığı bir arda yerde kaldı.

Hemen ilk müdahelesi yapılan Kıvanç çalışmayı yarıda bıraktı. MR’ı çekilen Kıvanç’ın bu hafta içinde Ankara’da bulunan doktorun yapacağı muayene ve inceleme sonunda sakatlığı ile ilgili olarak net karar verilecek.

İlk izlenimlerin çapraz bağlarda kopma olduğu yönünde olduğu böyle olması halinde Kıvanç’ın iki aylık bir tedavi sonunda sahalara dönebileceği belirtildi. Korkulanın olması halinde çapraz bağlarda kopma halinde ise Kıvanç’ın en kısa sürede ameliyat olacağı ve yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.