Çorum FK’da tatil izni

Çorum FK’da bugün akşam saatlerinde alınan liglerin erteleme kararının ardından futbolcular evlerine dağıldı. Kırmızı Siyahlı takım dün öğlen saatlerinde yaptığı çift kalenin ardından akşam saatlerinde gelen erteleme kararının ardından tesislerden ayrıldılar.

Futbol Fedarasyonu tarafından bugün akşam saatlerinde alınan liglerin ertelenme kararının ardından kırmızı siyahlı takımda futbolculara izin verdi. Liglerin başlama tarihinin henüz belli olmaması nedeni ile kırmızı siyahlı takımın toplanma tarihi belli değil.

Teknik Heyetin önümüzdeki günlerde Federasyon’un liglerin başlama tarihini belirlemesinin ardından yapacağı toplantı sonunda takımın toplanma ve çalışma programını belirleyeceği öğrenildi. Öte yandan Teknik Heyetin futbolculardan tatil dönemi boyunca fiziksel olarak kötü duruma gelmemeleri için bireysel çalışma yaparak kendilerini hazır tutmalarını istediği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 18:40