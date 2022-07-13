Çorum FK’da teknik direktör kim olacak?

Çorum FK’nın yeni sezon Teknik Direktörü konusunda öne çıkan isim Ersin Aka. Diğer isimlerin ise Mert Nobre ve Serdar Sabuncu olduğu öğrenildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın dün İstanbul’da yaptığı görüşmeler sonunda öne çıkan ismin Ersin Aka olduğu diğer isimlerinde Mert Nobre ve Serdar Sabuncuoğlu ile temasların devam ettiği belirtildi.

Öne çıkan isim olan Ersin Aka 1978 Hatay doğumlu ve UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik adam. İlk teknik adamlık görevine Nazilli Belediyespor, Adıyamanspor, Adana Demirspor ve Etimesgut Şekerspor takımlarında Metin Yıldız’ın yardımcısı olarak görev yapan Ersin Aka Adana Demirspor’d ise Mustafa Çapanoğlu’nun ekibinde görev yaptı.

Ardından Adanaspor, Siirtspor, Erzin Belediyespor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra Beşiktaş’ta Samet Aybaba’nın ekibinde Kondisyon Antrenörü olarak görev yapan Ersin Aka 2013-14 sezonunda Antalyaspor’da Ünal Karaman’ın yardımcısı olarak 44 maç ardından Adana Demirspor’da Samet Aybaba’nın ekibinde 30 maç görev yaptı. 2015-16 sezonunda Eskişehirspor’da Dr. Levent Şahin’in ekibinde 11 maç görev yapan Ersin Aka Adanaspor’da Metin Diyatin’in ekibinde 8 maç görev yaptı.

Çaykur Rizespor’da Sejepan Tholas ekibinde 21 maç yardımcı antrenör ve Atletik Performans antrenörü olarak görev yapan Ersin Aka son olarak ise geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor’da Teknik Direktör olarak 36 maça çıktı ve 1.44 puan ortalaması ile sezonu tamamladı.

Diğer görüşme yapılan isim Mert Nobre ise ilk olarak Akhisarspor’da Mehmet Altıparmak’ın ekibinde görev yapan Mert Nobre ardından Hatayspor’da aynı ekiple devam etti. Gençlerbirliği takımında 7 maç teknik adam olarak görev yapan Nobre geçtiğimiz sezon Altay’da önce Mustafa Denizli’nin yardımcısı sonra teknik adam olarak görev yapan Nobre üç maçta sıfır puanla görevi tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın gündemindeki diğer isim ise Serdar Sabuncu. 44 yaşındaki genç teknik adam bir ok kulüpte antrenör olarak görev yaparken Göztepe, Atlay ve Tire 1922 takımlarında teknik direktör olarak görev yaptı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu üç isim arasında yapacağı görüşmeler sonunda anlaşma sağladığı ismin bugün Çorum’a gelerek resmi imzayı attıktan sonra yarın takımın başında ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 18:37